Хата на тата 10 сезон: проект продолжит перевоспитывать многодетного папу-маршрутчика

21 января 2022 21:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хата на тата 10 сезон: проект продолжит перевоспитывать многодетного папу-маршрутчика
Хата на тата: проект продолжит перевоспитывать многодетного папу-маршрутчика
пресс-служба канала СТБ

В эту субботу, 22 января в 16:40, телезрители СТБ увидят продолжение приключений Владимира Романченко, водителя маршрутки и многодетного отца из Мариуполя.

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В эту субботу, 22 января в 16:40, телезрители СТБ увидят продолжение приключений Владимира Романченко, водителя маршрутки и многодетного отца из Мариуполя. Герой программы убежден, что главное в жизни – это настроение и любовь пассажиров. А вот времени на семью у папы не всегда хватает…

Хата на тата 10 сезон / пресс-служба канала СТБ

Самый веселый маршрутчик остался на хозяйстве со своими 5 детьми. И уже в эту субботу у многодетного папы снова появится уйма работы. У Сони – недетские желания, Ване по барабану на учебу, а Назарчику наплевать на воспитание.

Какие задания ждут папу в этот раз? Оправдаются ли надежды тещи? И «вывезет» ли маршрутчик-папа пятерых детей, тещу и все испытания?

А также не пропустите продолжение истории в эту субботу, 22 января в 16:40, в любимом семейном проекте «Хата на тата» на СТБ!

Смотрите онлайн первую часть приключений Владимира Романченко по ссылке.

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