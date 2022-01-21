В реалити «Пара на миллион» зритель увидит не только новых героев, но и уже знакомые лица. И мы не о ведущих проекта Лесе Никитюк и Романе Мищерякове.

Зрители увидят в проекте «Пара на миллион» участницу главного модельного реалити страны «Супермодель по-украински» Екатерине Лысенко. В 2015 году она рано покинула СМПУ из-за семейных проблем, но сейчас уверена, что в «Паре на миллион» ничто не помешает ей одержать победу.

На «Пару на миллион» я пришла, чтобы испытать свои силы и максимально выйти из зоны комфорта – в жизни не получается сделать это так, как на проекте. А еще хотела просто кайфонуть! Сниматься в «Паре на миллион» было проще, потому что во время СМПУ у меня был очень нелегкий период в жизни. Тогда я пришла на проект частично для того, чтобы забыть, что развожусь, что испытываю сложности. Думала, нырну в другие обстоятельства, и все будет хорошо, – сказала Екатерина. – Но дети были поменьше, меня постоянно дергали, а также присутствовала масса внутренних зажимов, которые не давали двигаться вперед и развиваться.

Пара на миллион: участницей реалити стала выпускница "Супермодели по-украински" / пресс-служба Нового канала

Цель Екатерины на проекте – не только миллион гривен, но и новые отношения – дружеские, а если повезет, то и романтические. Во время съемок дома ее ждали мама и четверо детей – после ухода из «Супермодели по-украински» девушка успела родить еще одну дочь!

Я пришла в реалити, чтобы получить от него все – стать лучше, завести новых друзей, выиграть деньги, испытать новые чувства, – добавила участница. – Пока шли съемки «Пары на миллион», общалась с мамой и детьми по телефону, но только не с младшей дочерью. По двум причинам: услышав меня, она бы расплакалась, и если бы я услышала ее, то еще больше переживала бы. Старалась переключаться, чтобы не скучать, иначе разлука далась бы намного тяжелее.

Пара на миллион: участницей реалити стала выпускница "Супермодели по-украински" / пресс-служба Нового канала

Удастся ли Екатерине победить в сражении за миллион гривен, узнаете совсем скоро. Премьера реалити «Пара на миллион» с ведущими Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым — во вторник, 22 февраля, на Новом канале!

Напомним,