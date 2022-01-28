МастерШеф. Битва сезонов: участники будут удивлять судей полетом фантазии и уровнем знаний
В субботу, 29 января, в 19:00 на СТБ выйдет 2 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участникам предстоит приложить максимум усилий, чтобы пройти дальше!
На вердиктах судьи разрежут приготовления, и те, из которых начинка не будет вытекать, пробовать не станут. Участникам предстоит не только приготовить блюда по заданному принципу, но и удивить судей полетом фантазии, новыми идеями и уровнем знаний! Удастся ли им это?
Кто из участников впечатлит требовательных судей, а кто отправится домой? Смотрите в субботу, в 19:00 на СТБ.