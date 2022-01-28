Зрелищное кино на вечер воскресенья: "Мир Юрского периода-2"
Хорошая новость для любителей фантастики и приключений: НЛО TV уже в это воскресенье в 18:00, 30 января, покажет продолжение знаменитой трилогии о динозаврах «Мир Юрского периода 2».
Сюжет:
Но герои даже не подозревают, что главной целью, под видом спасения редких видов животных, станет их продажа с молотка на аукционе. Богатые покупатели и те, кто затеял эту коварную игру, не задумываются об опасности и хитрости, которыми наделены эти уникальные виды динозавров и насколько далеко динозавры могут пробраться, спасаясь. Эта опасная авантюра может стать началом новой эры динозавров, где людям предстоит уживаться рядом с доисторическими существами. В финале фильма тираннозавр меряется силами со львом, велоцираптор залезает в чей-то дом, а морской хищник мозазавр плавает в открытом океане.
Главные роли сыграли: Крис Пратт (Оуэн Грейди), Брайс Даллас Ховард (Клэр Дэринг), Джефф Голдблюм (доктор Ян Малкольм), Даниэлла Пинеда (Зия Родригес), Джеймс Кромвелл (Бенджамин Локвуд), Тоби Джонс (Гуннар Эверсолл).
Интересные факты:
♦ Франшиза состоит из 5 фильмов, которые выпускаются с 1993 года. Все началось с того, что в 1990 году компания Universal studios купила права на все романы Майкла Крайтона. Также выпускаются видеоигры, комиксы и неофициальные спин-оффы («Гром юрского периода» / Jurassic Thunder (2020) – Режиссеры: Милко Дэвис, Томас Мартвик).
♦ Первый культовый фильм Стивена Спилберга совместно с Universal Studios и Amblin Entertainment «Парк Юрского периода» выпустили в 1993 году. Фильм получил несколько наград «Оскар».
♦ Четвертый фильм серии – «Мир юрского периода» – планировали выпустить еще летом 2005 года, однако в итоге премьера была перенесена на 12 июня 2015 года, спустя 10 лет.
♦ В 2018 году вышло продолжение – «Мир Юрского периода 2», режиссером которого выступил Хуан Антонио Байона.
♦ Еще до выхода в США «Мир Юрского периода 2» вышел в международный прокат, собрав 150 миллионов долларов за первый уик-энд.
♦ Шестой полнометражный фильм под названием «Мир Юрского периода: Власть» планируется к выходу в июне 2022 года.
Смотрите фильм «Мир Юрского периода 2» в воскресенье, 30 января, в 18:00 на канале НЛО TV.