Зрелищное кино на вечер воскресенья: "Мир Юрского периода-2"

Хорошая новость для любителей фантастики и приключений: НЛО TV уже в это воскресенье в 18:00, 30 января, покажет продолжение знаменитой трилогии о динозаврах «Мир Юрского периода 2».

Благодаря слаженной работе испанского режиссера Хуана Антонио Байона и профессионалов из Universal studios получилось создать действительно захватывающее кино – продолжение культовой серии фильмов о парке-заповеднике, где живут динозавры. «Мир Юрского периода 2. Павшее королевство» – пятый фильм из серии знаменитой франшизы. Вновь удивляет своими зрелищными спецэффектами, удивительной графикой и непревзойденной игрой актеров. Динозавры различных мастей и природа воссозданы первоклассно. Устрашающие рептилии порой настолько реалистичны и будоражат сознание. Знаменитая история о динозаврах не утратила своей актуальности даже спустя почти два десятилетия.

Сюжет:

Четыре года ни один турист не посещал остров Нублар, где живут на свободе разные виды доисторических животных. «Мир Юрского периода» давно закрыт. Теперь обитателям грозит очередное и окончательное вымирание, из-за пробудившегося от векового сна вулкана на острове. Власти решают, что лучше не вмешиваться в естественное течение событий и позволить оставшимся там динозаврам погибнуть. Но администратор парка Клэр Дэринг и ее друг-дрессировщик Оуэн Грейди объединяют усилия и принимают предложение миллионера Бенджамина Локвуда – тайком вывезти из острова одиннадцать видов рептилий, среди которых самая ловкая и умная Блю. Чтобы спасти динозавров из огненной ловушки, Клэр и Оуэн рискуют жизнью и все-таки перевозят животных на континент.

Но герои даже не подозревают, что главной целью, под видом спасения редких видов животных, станет их продажа с молотка на аукционе. Богатые покупатели и те, кто затеял эту коварную игру, не задумываются об опасности и хитрости, которыми наделены эти уникальные виды динозавров и насколько далеко динозавры могут пробраться, спасаясь. Эта опасная авантюра может стать началом новой эры динозавров, где людям предстоит уживаться рядом с доисторическими существами. В финале фильма тираннозавр меряется силами со львом, велоцираптор залезает в чей-то дом, а морской хищник мозазавр плавает в открытом океане.

Главные роли сыграли: Крис Пратт (Оуэн Грейди), Брайс Даллас Ховард (Клэр Дэринг), Джефф Голдблюм (доктор Ян Малкольм), Даниэлла Пинеда (Зия Родригес), Джеймс Кромвелл (Бенджамин Локвуд), Тоби Джонс (Гуннар Эверсолл).

Интересные факты:

♦ Франшиза состоит из 5 фильмов, которые выпускаются с 1993 года. Все началось с того, что в 1990 году компания Universal studios купила права на все романы Майкла Крайтона. Также выпускаются видеоигры, комиксы и неофициальные спин-оффы («Гром юрского периода» / Jurassic Thunder (2020) – Режиссеры: Милко Дэвис, Томас Мартвик).

♦ Первый культовый фильм Стивена Спилберга совместно с Universal Studios и Amblin Entertainment «Парк Юрского периода» выпустили в 1993 году. Фильм получил несколько наград «Оскар».

♦ В 1996 году Universal Studios Hollywood и Islands of Adventure открыли парки аттракционов Jurassic Park: The Ride и Jurassic Park: River Adventure по мотивам трилогии.

♦ Четвертый фильм серии – «Мир юрского периода» – планировали выпустить еще летом 2005 года, однако в итоге премьера была перенесена на 12 июня 2015 года, спустя 10 лет.

♦ В 2018 году вышло продолжение – «Мир Юрского периода 2», режиссером которого выступил Хуан Антонио Байона.

♦ Еще до выхода в США «Мир Юрского периода 2» вышел в международный прокат, собрав 150 миллионов долларов за первый уик-энд.

♦ Шестой полнометражный фильм под названием «Мир Юрского периода: Власть» планируется к выходу в июне 2022 года.

Смотрите фильм «Мир Юрского периода 2» в воскресенье, 30 января, в 18:00 на канале НЛО TV.