МастерШеф. Битва сезонов: кулинарам предстоит непростое задание
В субботу, 19 февраля, в 19:00 на СТБ выйдет 5 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участникам предстоит приложить максимум усилий, чтобы пройти дальше!
Судьбу команд определят не судьи, а тестировщики, которых выбрали ранее. По окончанию приготовления блюд, кулинары отправятся в комнату, а их коллеги по очереди будут выходить на кухню. Первый участник из команды по внешнему виду должен определить, на что похоже блюдо, но пробовать его запрещается. Второй – попробует приготовление с завязанными глазами и попытается угадать, что на тарелке. Если оба участника правильно назовут блюда, которые загадала команда, они засчитываются. Если один из участников допустит ошибку в определении, за него балл не дадут. Команда, которая наберет наименьшее количество баллов, проигрывает. Справятся ли опытные кулинары с непростым заданием?
Смотрите в субботу, 19 февраля, 5-й выпуск проекта «МастерШеф. Битва сезонов» в 19:00 на СТБ.