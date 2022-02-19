МастерШеф. Битва сезонов: кулинарам предстоит непростое задание

В субботу, 19 февраля, в 19:00 на СТБ выйдет 5 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участникам предстоит приложить максимум усилий, чтобы пройти дальше!

Самые яркие участники минувших сезонов продолжают битву на главном кулинарном проекте страны «МастерШеф. Битва сезонов» , чтобы выяснить, кто из них лучший! Кулинары поделятся на три команды, а после – каждая из них выберет по 2 участника. Один из них – человек с безупречными вкусовыми рецепторами, второй – «ходячая энциклопедия» – участник, который лишь посмотрев на блюдо, сможет понять его название, разобрать на компоненты и ингредиенты. Эти участники покинут кухню на некоторое время. Остальным предстоит приготовить как можно больше классических блюд, которые будут выглядеть как одно блюдо, но обладать вкусом другого.

Судьбу команд определят не судьи, а тестировщики, которых выбрали ранее. По окончанию приготовления блюд, кулинары отправятся в комнату, а их коллеги по очереди будут выходить на кухню. Первый участник из команды по внешнему виду должен определить, на что похоже блюдо, но пробовать его запрещается. Второй – попробует приготовление с завязанными глазами и попытается угадать, что на тарелке. Если оба участника правильно назовут блюда, которые загадала команда, они засчитываются. Если один из участников допустит ошибку в определении, за него балл не дадут. Команда, которая наберет наименьшее количество баллов, проигрывает. Справятся ли опытные кулинары с непростым заданием?

Смотрите в субботу, 19 февраля, 5-й выпуск проекта «МастерШеф. Битва сезонов» в 19:00 на СТБ.