Мирний-21: “1+1 Україна” покаже воєнну драму Ахтема Сеітаблаєва

Свою останню роль у драмі «Мирний-21» виконав актор Паша Лі, який загинув 6 березня 2022 року в Ірпені

Завтра, 22 лютого, о 22:15 на «1+1 Україна» відбудеться телевізійна премʼєра воєнної драми режисера та ведучого нового проєкту «Хоробрі серця» Ахтема Сеітаблаєва «Мирний 21». В основі – реальна історія луганських прикордонників.

Стрічка розповідає про події 2014 року, коли російські окупанти розпочали вторгнення на Луганщині. Тоді російські спецслужби та агенти намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону перейти на бік ворога, але наші військові дали бій загарбникам, які переважали українців за кількістю не тільки особового складу, а й військової техніки.

У фільмі зіграли Максим Девізоров, Олексій Тритенко, які зараз захищають країну на передовій. Також глядачі побачать Євгена Ламаха та Романа Ясіновського. Зйомки у воєнній драмі «Мирний 21» стали останніми для Паши Лі – він загинув 6 березня 2022 року в Ірпені.

Зйомки стрічки розпочались у вересні 2021 року. Фільмували у Києві та у військовій частині міста Васильків. Сама назва фільму була обрана невипадково, адже Мирний-21 – це адреса кварталу, де був розташований луганський прикордонний загін.

Не пропустіть телевізійну премʼєру «Мирний-21» 22 лютого о 22:15 на телеканалі «1+1 Україна».