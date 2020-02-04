Худшая подруга: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 04.02.2020)

4 февраля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 серию украинского сериала Худшая подруга / Найгірша подруга.

Смотрите в 3 серии сериала Худшая подруга – Виктория, главная героиня сериала, по уши в долгах. Она устала от бедности и хочет быстро разбогатеть, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Девушка обожает шоколад и мечтает о собственной кондитерской.

Однажды Вика устраивается на работу. Девушка надеется, что это станет первым шагом на пути к богатству. В компании она встречает, на первый взгляд, обычного «секретаря» Александра. И в девушки возникает план использовать нового знакомого, чтобы подобраться к руководителю компании. Однако, Александр оказывается тем самым руководителем и богатым бизнесменом. О чем героиня совсем не догадывается...

Неожиданностью стала встреча с бывшей «лучшей» подругой, которая также работает в этой компании. Теперь нужно во всем угождать бывшей однокласснице, иначе Вика потеряет все.

Смотрите сможет ли героиня воплотить мечту и пройти все трудности в сериале «Худшая подруга»?

3 серию сериала Худшая подруга смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.