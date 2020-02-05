Худшая подруга: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.02.2020)

5 февраля 2020 21:30 Александр Кива
Худшая подруга: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.02.2020)
Худшая подруга: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 04.02.2020)

5 февраля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 серию украинского сериала Худшая подруга / Найгірша подруга.

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Смотрите в 6 серии сериала Худшая подруга – Виктория, главная героиня сериала, по уши в долгах. Она устала от бедности и хочет быстро разбогатеть, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Девушка обожает шоколад и мечтает о собственной кондитерской.

Однажды Вика устраивается на работу. Девушка надеется, что это станет первым шагом на пути к богатству. В компании она встречает, на первый взгляд, обычного «секретаря» Александра. И в девушки возникает план использовать нового знакомого, чтобы подобраться к руководителю компании. Однако, Александр оказывается тем самым руководителем и богатым бизнесменом. О чем героиня совсем не догадывается...

Неожиданностью стала встреча с бывшей «лучшей» подругой, которая также работает в этой компании. Теперь нужно во всем угождать бывшей однокласснице, иначе Вика потеряет все.

Смотрите сможет ли героиня воплотить мечту и пройти все трудности в сериале «Худшая подруга»?

6 серию сериала Худшая подруга смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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