Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Нэпман (эфир от 11.02.2020)

11 февраля 2020 20:50 Александр Кива
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Нэпман (эфир от 11.02.2020)
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Нэпман (эфир от 11.02.2020)

11 февраля на Интере и на сайте TV.UA вышел новый выпуск детективного проекта Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле.

Смотрите в новом выпуске Вещдока: В начале 1948 года в Киеве найден убитым Владимир Багряный, сотрудник отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности. Смертельный удар в шею нанесли серебряной перьевой ручкой. Под подозрение попадает председатель артели Семен Коротич, которого Владимир незадолго до смерти уличил в махинациях. Но Коротич уверяет, что у него не было причин убивать. Артельщик совсем не опасался, что сотрудник ОБХСС выдаст его, так как взамен мог рассказать тайну Багряного. Что это за тайна и могла ли она стать причиной убийства?

Новый выпуск проекта Вещдок смотрите уже в 21:00 на Интере и совсем скоро на нашем сайте TV.UA.

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