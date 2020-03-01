Сериал Три сестры смотреть онлайн

В центре сюжета мелодрамы «Три сестры» – история женщины, которая потеряла своего сына и ищет виновных. Праздник в семейном особняке Кравченко оборачивается страшной трагедией – вспыхивает пожар, в котором погибает ребенок. Официальное следствие придерживается версии несчастного случая. Этот вывод устраивает всех родственников Марии, но не ее саму. Она уверена, что некий злоумышленник, угрожавший их семье, специально поджег их красивый дом во время дня рождения сына Марии Лени. В тот день, по настоянию Марии, все родственники собрались под одной крышей.

Чем дальше она погружается в расследование, тем больше убеждается, что в пожаре могли быть заинтересованы не только враги, но и её родственники… Марии придется пережить предательства, измены, узнать шокирующие тайны из прошлого, отречься и несколько раз покаяться в собственных грехах, прежде чем она узнает правду и найдет саму себя, смелую и не зависящую от чужих мнений и оценок женщину.

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