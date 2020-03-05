Три сестры: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 05.03.2020)
5 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели заключительную 8 серию сериала «Три сестры».
Чем дальше она погружается в расследование, тем больше убеждается, что в пожаре могли быть заинтересованы не только враги, но и её родственники… Марии придется пережить предательства, измены, узнать шокирующие тайны из прошлого, отречься и несколько раз покаяться в собственных грехах, прежде чем она узнает правду и найдет саму себя, смелую и не зависящую от чужих мнений и оценок женщину.
Восьмую серию сериала «Три сестры» смотрите в 22:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.