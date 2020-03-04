СуперИнтуиция-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 04.03.2020)
В среду, 4 марта, на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 2 выпуск пятого сезона шоу «СуперИнтуиция». Новый сезон проекта повысил градус звездности.
Тина не часто радует поклонников участием в игровых программах. Но для Нового канала певица сделала исключение. Впервые она будет бороться за 80 тысяч гривен в шоу «СуперИнтуция». Ее противник – опытный игрок Евгений Кошевой.
Водопад из шуток от Жени останавливал только очередной выбор категории. «Перепало» от юмора и Тине. То ее смех сравнивали с криком чайки, то подкалывали певицу просьбами взять подсказку наощупь – когда нужно касаться незнакомца в ящике. Но на шуточки Кошевого и Притулы Тина не обижается.
Второй выпуск шоу «СуперИнтуиция-5» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.