СуперИнтуиция-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 04.03.2020)

В среду, 4 марта, на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 2 выпуск пятого сезона шоу «СуперИнтуиция». Новый сезон проекта повысил градус звездности.

Смотрите во 2 выпуске шоу «СуперИнтуиция» : проверять свою интуиция будут та, которую по праву называют королевой украинской эстрады, и тот, которого называют королем юмора с невероятно заразительным смехом. Да, да, да...в поединке сойдутся Тина Кароль и Евгений Кошевой.

Тина не часто радует поклонников участием в игровых программах. Но для Нового канала певица сделала исключение. Впервые она будет бороться за 80 тысяч гривен в шоу «СуперИнтуция». Ее противник – опытный игрок Евгений Кошевой.

Водопад из шуток от Жени останавливал только очередной выбор категории. «Перепало» от юмора и Тине. То ее смех сравнивали с криком чайки, то подкалывали певицу просьбами взять подсказку наощупь – когда нужно касаться незнакомца в ящике. Но на шуточки Кошевого и Притулы Тина не обижается.

Второй выпуск шоу «СуперИнтуиция-5» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.