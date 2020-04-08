Доктор Вера: смотреть онлайн 30 серию (эфир от 08.04.2020)

8 апреля 2020 21:30 Александр Кива
Доктор Вера: смотреть онлайн 30 серию (эфир от 08.04.2020)

8 апреля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 30 серию украинского сериала Доктор Вера.

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Смотрите в 30 серии сериала Доктор Вера – В центре сюжета находится бывшая врач-кардиохирург Вера. Ее беззаботная жизнь закончилась, когда любимый муж Андрей исчезает. Оставшись с маленьким ребенком и больной мамой, она вынуждена вернуться к своему ремеслу. Масла в огонь подливает внезапная встреча с незнакомкой, которая якобы является настоящей женой Вериного мужа...

30 серию сериала Доктор Вера смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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