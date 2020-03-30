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Сериал Отважные
Сериал Отважные - новый сериал на канале Украина.

Сериал Отважные

Украиноязычная 40-серийная детективная драма «Отважные» расскажет о специальном подразделении полиции, которое занимается делами о домашнем насилии. Женское подразделение по противодействию домашнему насилию было создано на волне реформирования и улучшения работы полиции.

Возглавила его главная героиня – капитан полиции Инга Николаевна Долинская, которая несколько лет доказывала необходимость создания такого подразделения, разрабатывала основные принципы, на которых должна строиться его работа. Кандидатура Долинской была утверждена руководством городского управления национальной полиции. Но в МВД Украины работает ее бывший муж, полковник Кириченко. Мужчина осуществляет надзор за всеми инновационными проектами в полиции, одним из которых является женское подразделение по противодействию домашнему насилию.

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