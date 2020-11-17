Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)

17 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія.

В сериале Козаки. Абсолютно брехлива історія 2 серия Иван пытается ужиться с казаками на Сечи. Федор пустился на поиски беглеца и обещает за его голову приличное вознаграждение. В Запорожской Сечи Ивану тоже рады не все – несмотря на то, что он пережил встречу с характерником, Назар хочет выжить Ивана из Сечи. Он все еще не простил парня за то, что тот поцеловал Марьяну. При помощи других казаков куренной атаман пытается подставить Ивана, но безуспешно.

Назар во 2 серии Козаки. Абсолютно брехлива історія хочет объявить войну и выдвинуться вместе с казаками на дворец Орловых. Он хочет отомстить за смерть отца, но кошевой атаман против. Он готовится к выборам и считает одной из своих самых больших заслуг то, что сейчас запорожцы ни с кем не воюют – ни с Московским царством, ни с бусурманами. С Московским царством подписан мирный договор, который они регулярно нарушают. Далеко не всем казакам нравится такое положение дел. Союзники зачастую ведут себя, как враги, а Орлов недавно совершил налет на деревню. Это стало для Назара последней каплей. На казацком собрании он попытается подбить казаков на активные действия. Получится ли у него? И как отреагирует атаман на его выходку? Узнайте прямо сейчас – смотрите Козаки. Абсолютно брехлива історія 2 серия онлайн.

Волею случая Иван смог не только остаться в Запорожской Сечи, но и получить одобрение от характерника на прохождение испытаний для того, чтобы стать джурой! Ему нужно пройти три испытания, чтобы присоединиться к казакам. Есть только одна проблема – проверять его смелость, ловкость и другие качества будет лично куренной атаман Назар. Не попытается ли он помешать Ивану?

2 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія смотрите в 21:15 на канале ICTV и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.