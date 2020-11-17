Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 1 серию (эфир 17.11.2020)

17 ноября 2020 12:45 Александр Кива
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 1 серию (эфир 17.11.2020)
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 1 серию (эфир 17.11.2020)
пресс-служба

17 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія.

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Смотрите в 1 серии сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія:

Приключения хитрого сельского парня Ивана в Запорожской Сечи начинаются прямо сейчас.

Авантюра Ивана

Главный герой сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія решился на рискованное дело – обокрасть самого московского царя! Пока царь бегал от медведя на охоте, ушлый паренек прокрался в шатер, украл державу и кое-что по мелочи. На этот раз воришка хочет не просто поживиться – у него есть личные мотивы. Иван хочет выкупить из османского плена матушку, которую украли, когда ему было 13 лет от роду. Он договорился с Петром, который как раз должен приехать из Стамбула и привезти колокол для церкви в Краснополье. Иван с царской державой в 1 серии сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія поехал в село, чтобы там встретиться и договориться о вызволении матушки.

Петр согласился на предложение Ивана, но предупредил его: если парень не расплатится, его мать продадут в Индию и тогда он больше ее не увидит.

Царская держава – не единственная драгоценность, которая попала в руки Ивана в 1 серии сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія. Парень еще украл несколько симпатичных безделушек, а среди них – и волшебную серьгу, которую царь захочет вернуть во что бы то ни стало…

В Краснополье Иван встретил казаков и случайно нажил себе врага – куренного атамана Назара. По чистой случайности Иван поцеловал любимую девушку Назара Марьяну, к которой он как раз собирался идти свататься! Первый раз Ивану удалось ускользнуть от гнева атамана, однако судьба подготовила им еще одну встречу!

Смотрите премьерную серию и узнайте, как Иван попал в Запорожскую Сечь и через какие трудности ему пришлось пройти.

1 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія смотрите в 21:15 на канале ICTV и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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