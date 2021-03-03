Сериалы «Страшные сказки», «Блудливая Калифорния», «Декстер» появились на SWEET.TV и скоро заговорят на украинском

Сериалы «Страшные сказки», «Блудливая Калифорния», «Декстер» появились на SWEET.TV и скоро заговорят на украинском

SWEET.TV стал первым украинским онлайн-кинотеатром, который начал прямое сотрудничество с американским телегигантом CBS.

Теперь на сервисе доступны сериалы «Твин Пикс», «Декстер», «Блудливая Калифорния», «Миллиарды», «Элементарно», «Страшные сказки» и др. Посмотреть их можно бесплатно в тарифе.

SWEET.TV — национальный онлайн-кинотеатр, открывающий доступ к 260+ телеканалам, 10 000+ фильмам, украинским и голливудским эксклюзивам бесплатно в тарифе, а также премьерам и топовым сериалам. Недавно сервис стал первым в Украине, который подписал прямой контракт с американской компанией CBS — одной из трех крупнейших телевизионных сетей США — теперь сериалы компании будут доступны абонентам сервиса бесплатно в тарифе. Также новые договоренности открыли возможность для создания эксклюзивной украиноязычной озвучки для эпизодов.

«Для нас важно давать зрителям качественный контент на украинском языке. Ранее сериалы «Миллиарды», «Хорошая жена», «Безмозглые», «Рэй Донован» вообще не имели украиноязычной озвучки. Поэтому мы взяли инициативу по ее созданию на себя и сделаем это за собственные средства. Сейчас в Украине легально посмотреть некоторые сериалы от CBS можно только на SWEET.TV. К тому же, у нас они доступны бесплатно в тарифе», — отметил директор компании Александр Резунов.

Уже сейчас можно посмотреть эпизоды сериалов:

«Миллиарды» (3 сезона)

«Блудливая Калифорния» (7 сезонов)

«Декстер» (8 сезонов)

«Твин Пикс» (3 сезона)

«Элементарно» (6 сезонов)

«Хорошая жена» (7 сезонов)

«Безмозглые» (1 сезон)

«Страшные сказки» (3 сезона)

«Рэй Донован» (5 сезонов)

Онлайн-кинотеатр уже начал работу над созданием эксклюзивной украиноязычной озвучки для этих девяти сериалов в рамках проекта «Hollywood українською». Напомним, что проект стартовал в 2020 году, после того, как были подписаны прямые контракты с голливудскими киностудиями Disney, Paramount, Universal, Sony и др.

Ранее в проект «Hollywood українською» был создан эксклюзивный дубляж к трилогиям «Властелин колец» и «Матрица», четырем фильмам про Гарри Поттера, трем фильмам франшизы «Миссия: Невыполнима», мультфильму «Мадагаскар», а также лентам «Красотка», «День сурка» и др. Стоит отметить, что сервис делает это за свой счет.

Теперь украинское звучание получат еще и сериалы от CBS.

«На наш взгляд, максимальное удовольствие от просмотра любимых сериалов SWEET.TV смогут получить владельцы Smart-телевизоров. Ведь картинка в HD-качестве и на большом экране выглядит просто невероятно. Теперь зрители полностью погружаются в сюжет и игру любимых актеров. К тому же, наше приложение для смарт-телевизоров очень удобное и стабильно работает даже с медленным интернетом», — говорит Александр Резунов.

Есть возможность поделиться эмоциями от просмотра с семьей и близкими. Один тариф можно активировать сразу на 5 устройствах: сервис доступен на телевизорах, компьютерах, смартфонах, планшетах и ​​даже на Xbox. Приложение — одно из самых дружественных на украинском рынке и работает везде, где есть интернет.

Справка:

SWEET.TV — украинский сервис онлайн-телевидения, фильмов для всей семьи.

На платформе представлены 260+ телеканалов в HD и 4K, среди которых: национальные, фильмовые, премиальные, спортивные и другие. Качество картинки значительно выше, чем на кабельном или спутниковом ТВ. Есть возможность управлять ТВ-эфиром: пауза, перемотка и запись телепрограмм до 7 суток.

Также абонентам доступна широкая библиотека фильмов, которую можно смотреть бесплатно в тарифе: 10 000+ лент, премьеры, а также украинские и голливудские эксклюзивы.

Это первый украинский онлайн-кинотеатр, который заключил прямые контракты с Disney, Paramount, Universal, Sony и др. именно для территории Украины, а не для СНГ. Они открыли возможность за свой счет создавать эксклюзивный украиноязычный дубляж и озвучку для культовых голливудских фильмов, которые ее не имели, в проект «Hollywood українською».

В 2020 году сервис получил награду в номинации «Лучший провайдер года» от 1+1 Media Distribution.