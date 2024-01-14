Серіал Новорічна шкереберть дивитися онлайн 1-4 серії

На СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов новий святковий сімейний міні-серіал Новорічна шкереберть. 1-4 серіїї серіалу Новорічна шкереберть дивіться онлайн на сайті TV.UA.

За сюжетом серіалу Новорічна шкереберть зірка 90-х Павло Чорнобривець 31 грудня стає ведучим Новорічного святкування в готелі “Незабудка” у Карпатах. Саме там за дивним збігом обставин на одну ніч зупинилися п’ятеро подорожніх. Як одне бажання на всіх змінить їхні життя?

Актори серіалу Новорічна шкереберть: Андрій Ісаєнко, Остап Ступка, Анастасія Цимбалару, Олена Олейнікова, Олександр Щукін, Альбіна Сотнікова, Сергій Івушкін, Олександра Польгуй, Орест Огородник, Андрій Данилко, Михайло Дзюба, Христина Федорак.

Дивіться онлайн 1 серію серіалу Новорічна шкереберть

Дивіться онлайн 2 серію серіалу Новорічна шкереберть

Дивіться онлайн 3 серію серіалу Новорічна шкереберть

Дивіться онлайн 4 серію серіалу Новорічна шкереберть