Ліга Сміху. Волонтерський десант 2 сезон дивитися онлайн випуск від 22.12.2023

6 січня 2024 19:07 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Ліга Сміху. Волонтерський десант 2 сезон дивитися онлайн випуск від 22.12.2023
Ліга Сміху. Волонтерський десант 2 сезон дивитися онлайн випуск від 22.12.2023
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22 грудня на телеканалі ТЕТ і на сайті TV.UA в ефір вийшов фінальний випуск спецсезону Ліга Сміху. Волонтерський десант 2. Ліга Сміху. Волонтерський десант 2 сезон від 22.12.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Щоп’ятниці команди Ліга Сміху. Волонтерський десант 2 змагатимуться за право реалізувати конкретну волонтерську місію – доставити пікапи незламним українським захисникам і захисницям.

Оцінювати жарти та виступати разом  із конкурсантами будуть вже бувалі тренери-чемпіони Станіслав Боклан та Ігор Ласточкін, а також тренери-дебютанти – гумористи, які стали відомими  завдяки Лізі Сміху.

В омріяних тренерських кріслах Ліги Сміху. Волонтерський десант 2 сезон Ірина Сопонару з команди «Вінницькі», Іван Кухарчук з «30+», Тарас Стадницький з «VIP Тернопіль», Настя Оруджова з «Тріо «Різні», Влад Куран з «Ветеранів космічних військ» та Олександр Степаненко з «Відпочиваємо разом». Дивіться онлайн спецсезон Ліга Сміху. Волонтерський десант 2 фінальний випуск від 22.12.2023.

Новий випуск Ліга Сміху. Волонтерський десант 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Ліга Сміху дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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