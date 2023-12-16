Ліга Сміху. Волонтерський десант 2 сезон дивитися онлайн випуск від 08.12.2023

16 грудня 2023 18:12 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Ліга Сміху. Волонтерський десант 2 сезон дивитися онлайн випуск від 08.12.2023
Ліга Сміху. Волонтерський десант 2 сезон дивитися онлайн випуск від 08.12.2023
instagram.com/ligasmihu_official

8 грудня на телеканалі ТЕТ і на сайті TV.UA в ефір вийшов новий випуск спецсезону Ліга Сміху. Волонтерський десант 2. Ліга Сміху. Волонтерський десант 2 сезон від 08.12.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожСвіт навиворіт. Україна: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 01.12.2023)
Щоп’ятниці команди Ліга Сміху. Волонтерський десант 2 змагатимуться за право реалізувати конкретну волонтерську місію – доставити пікапи незламним українським захисникам і захисницям.

Оцінювати жарти та виступати разом  із конкурсантами будуть вже бувалі тренери-чемпіони Станіслав Боклан та Ігор Ласточкін, а також тренери-дебютанти – гумористи, які стали відомими  завдяки Лізі Сміху.

В омріяних тренерських кріслах Ліги Сміху. Волонтерський десант 2 сезон Ірина Сопонару з команди «Вінницькі», Іван Кухарчук з «30+», Тарас Стадницький з «VIP Тернопіль», Настя Оруджова з «Тріо «Різні», Влад Куран з «Ветеранів космічних військ» та Олександр Степаненко з «Відпочиваємо разом». Дивіться онлайн спецсезон Ліга Сміху. Волонтерський десант 2 випуск від 08.12.2023.

Новий випуск Ліга Сміху. Волонтерський десант 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Ліга Сміху дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

ТЕТ телешоу телешоу онлайн відео Ліга Сміху телешоу 2023 Ліга Сміху. Волонтерський десант Ліга Сміху. Волонтерський десант 2 сезон

Матеріали на тему

Світ навиворіт. Україна: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 08.12.2023)
Телешоу

Світ навиворіт. Україна: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 08.12.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 09.12.2023)
Телешоу

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 09.12.2023)
МастерШеф 12 сезон: хто залишив проєкт у 16 випуску від 16.12.2023
Новини

МастерШеф 12 сезон: хто залишив проєкт у 16 випуску від 16.12.2023
Співачка Ne Ta: я відпустила своє минуле
Інтерв'ю

Співачка Ne Ta: я відпустила своє минулеЕксклюзив
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 26.11.2023)

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 26.11.2023)
МастерШеф 12 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 09.12.2023)

МастерШеф 12 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 09.12.2023)
МастерШеф 12 сезон: хто залишив проєкт у 15 випуску від 09.12.2023

МастерШеф 12 сезон: хто залишив проєкт у 15 випуску від 09.12.2023
Серіал вихідного дня на СТБ – «Ми більше ніж я»

Серіал вихідного дня на СТБ – «Ми більше ніж я»

Популярне відео

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 26.11.2023)

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 26.11.2023)
МастерШеф 12 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 09.12.2023)

МастерШеф 12 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 09.12.2023)
Світ навиворіт. Україна: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 01.12.2023)

Світ навиворіт. Україна: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 01.12.2023)
Хто зверху 12 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.11.2023)

Хто зверху 12 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.11.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK