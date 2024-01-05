Я люблю Україну 2 сезон 9 випуск від 10.12.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 9 випуску шоу Я люблю Україну 2 сезон: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких команди можуть заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможець визначиться лише у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У 9 випуску шоу Я люблю Україну за команду Юрія Ткача змагалися гумористка Анастасія Ткаченко та гімнаст Олег Верняєв, а за команду Володимира Дантеса виступили співачка Анна Трінчер і акторка Інна Приходько. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 2 сезон 9 випуск від 10.12.2023.