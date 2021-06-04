Пелена: смотреть 3 серию онлайн

Сериал Пелена - 3 серия. Смотреть онлайн 3 серию сериала Пелена.

Смотрите в 3 серии сериала Пелена

В Пелене появляется бывший муж Оксаны – Кирилл, который не теряет надежды сохранить семью. Кириллу поручено расследовать странную смерть коррумпированного замглавы администрации Кузякина, в причастности к которой подозревают Оксану.

Кириллу удается доказать непричастность Оксаны к смерти Кузякина. Однако симпатии журналистки к бывшему мужу это не прибавляет, потому что тот в наглую на время расследования селится в доме Оксаны, всячески мешая ее зарождающимся отношениям с Камышевым.

3 серию сериала Пелена смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.