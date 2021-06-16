Пелена: смотреть 5 серию онлайн

Сериал Пелена - 5 серия. Смотреть онлайн 5 серию сериала Пелена.

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Шеф полиции, узнав, что Настя не покончила с собой, догадывается, кто мог убить девушку. Но не успевает никому ничего рассказать – исчезает. Камышев приглашает Оксану провести романтические выходные у него на даче.

И девушка соглашается из мести мужу, ведь узнает, что у Кирилла в городе есть любовница. Райхель с помощью связей в области пытается «заткнуть рот» газете «Вечерняя Пелена». Романтический уикенд Оксаны с Камышевым срывает ее дочка Даша, которая сбегает из дома. Ей не нужен отчим!

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