Пелена: смотреть 5 серию онлайн

16 июня 2021 12:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Пелена: смотреть 5 серию онлайн
Пелена: смотреть 5 серию онлайн
пресс-служба

Сериал Пелена - 5 серия. Смотреть онлайн 5 серию сериала Пелена.

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Смотрите в 5 серии сериала Пелена:

Шеф полиции, узнав, что Настя не покончила с собой, догадывается, кто мог убить девушку. Но не успевает никому ничего рассказать – исчезает. Камышев приглашает Оксану провести романтические выходные у него на даче.

И девушка соглашается из мести мужу, ведь узнает, что у Кирилла в городе есть любовница.  Райхель с помощью связей в области пытается «заткнуть рот» газете «Вечерняя Пелена». Романтический уикенд Оксаны с Камышевым срывает ее дочка Даша, которая сбегает из дома. Ей не нужен отчим!

5 серию сериала Пелена смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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