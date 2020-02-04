Життя відомих людей: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.02.2020)
4 февраля 2020 18:20
4 декабря вышел новый выпуск проекта Життя відомих людей
Життя відомих людей: Маричка Падалко и Егор Соболев поделились методами воспитания своих детей. Супруги также откровенно признались, за что постоянно испытывают чувство вины перед своими детьми. Звезды признаются, что чаще всего их приглашают на празднованик к VIP-персонам, где прихоти заказчиков бывают разными. Мы расскажем вам о корпоративах, которые больше всего запомнились звездам. Как и с кем Олег Винник готовится к концертам - ЖВЛ подготовила эксклюзив с закулисья тура "Роксолана"
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