Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.02.2020)
1 февраля 2020 22:00
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.02.2020)
пресс-служба канала 1+1
В субботу, 1 февраля, зрители увидят на 1+1 свежий выпуск нового сезона программы Светская жизнь.
«Світське життя» Екатерина Осадчая продолжает раскрывать все тайны богатых и знаменитых. Зрители вместе с ведущей попадут на главные события и интересные ивенты страны и мира, узнают откровенные ответы на острые вопросы Екатерины Осадчей, а также станут свидетелями громких журналистских расследований, которые откроют всю правду о звездах.
Новый выпуск программы «Світське життя» смотрите в 23:50 на 1+1 и после эфира на нашем сайте TV.UA.