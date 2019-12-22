Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2019)

22 декабря 2019 21:00 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2019)
Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2019)

22 декабря 2019 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 17 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-6.

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Смотрите в 17 выпуске шоу Я соромлюсь свого тіла-6:

Врачи «Я соромлюсь свого тіла»  продолжают бороться за здоровье украинцев. Зрителей ждет непростая история молодого парня, который стал жертвой жестокого нападения. Когда Вове было 16, его чуть не убил родственник! Из-за попытки удушения у парня была гипоксия, и пострадал мозг. Сейчас парень плохо ходит и передвигается с помощью костылей. Удастся ли нашим врачам помочь ему? И еще один вызов – 73-летний мужчина, который обратился с необычной проблемой - перелом полового члена! Что наши врачи будут делать в таком случае? А также, чтобы рассказать украинцам о вирусе папилломы человека, Екатерина и Людмила примеряют достаточно необычные костюмы.

17 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-6 смотрите в 21:00 на СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте

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