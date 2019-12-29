Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 29.12.2019)

29 декабря 2019 21:00 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 29.12.2019)
Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 29.12.2019)

29 декабря 2019 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 18 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-6.

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Смотрите в 18 выпуске шоу Я соромлюсь свого тіла-6:

В финальном выпуске зрители узнают о результатах лечения героев сезона. Так, маленький Илюша Старастенко, который в 6 лет не ходил, а ползал из-за врожденной патологии, наконец-то встанет на ноги. В такое чудо не верила даже мама мальчика! Екатерина Безвершенко отправится в Одессу, чтобы спасти 12-летнюю девочку с весом более 100 кг и рядом страшных диагнозов. Врачи попробуют помочь мужчине, лицо которого почернело - во время несчастного случая на шахте в него попал ток грязи. Также врачи объединят силы в заключительном эксперименте, чтобы рассказать и показать, как выглядят инфаркт и инсульт, и как уберечь себя.

18 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-6 смотрите в 21:00 на СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте

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