Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 29.12.2019)

29 декабря 2019 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 18 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-6.

Смотрите в 18 выпуске шоу

В финальном выпуске зрители узнают о результатах лечения героев сезона. Так, маленький Илюша Старастенко, который в 6 лет не ходил, а ползал из-за врожденной патологии, наконец-то встанет на ноги. В такое чудо не верила даже мама мальчика! Екатерина Безвершенко отправится в Одессу, чтобы спасти 12-летнюю девочку с весом более 100 кг и рядом страшных диагнозов. Врачи попробуют помочь мужчине, лицо которого почернело - во время несчастного случая на шахте в него попал ток грязи. Также врачи объединят силы в заключительном эксперименте, чтобы рассказать и показать, как выглядят инфаркт и инсульт, и как уберечь себя.

18 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-6 смотрите в 21:00 на СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте