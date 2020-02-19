Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2020)

19 февраля 2020 17:00 Юлия Крутиева
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2020)
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2020)
пресс-служба

19 февраля на «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.

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В 3 выпуске программы «Дневник медиума» смотрите: медиум – это работа 24 на 7, поэтому помогать приходится всем и всюду, иначе медиум получит наказание. В один день Анастасия пошла с мужем за продуктами в супермаркет, и заметила, что за спиной кассирши стоит силуэт мужчины. Она почувствовала, что он вышел из воды и умолял предостеречь женщину от опасности, которая могла случиться с ее дочерью. Медиум решила рассказать кассирше о своих чувствах. 

Когда рабочий день Анастасии закончился, и она собиралась домой вместе с мужем, вдруг позвонил телефон. В трубке звучал встревоженный женский голос: женщина умоляла о помощи. Анастасия согласилась принять ее. Женщина рассказала, что вместе с дочерью она собиралась улетать из города, но в последнее время почему-то стала видеть покойную маму во сне.

Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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