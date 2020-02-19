Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2020)
19 февраля на «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.
Когда рабочий день Анастасии закончился, и она собиралась домой вместе с мужем, вдруг позвонил телефон. В трубке звучал встревоженный женский голос: женщина умоляла о помощи. Анастасия согласилась принять ее. Женщина рассказала, что вместе с дочерью она собиралась улетать из города, но в последнее время почему-то стала видеть покойную маму во сне.
Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.