Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)

18 февраля 2020 22:30 Юлия Крутиева
Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)
пресс-служба

Во вторник, 18 февраля, на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4 выпуск шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп».

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
В четвертом выпуске проекта «Одруження наосліп-6»: Руслан – успешный и очень требовательный к себе мужчина, но еще больше он притязателен к женщинам. Мужчина работает стоматологом и владеет стоматологическими клиниками, однако он также успевает заниматься спортом и следить за своей внешностью. Руслан очень много работает, но он одинок. Мужчина ищет эстетически красивую и добрую женщину. Елена – успешная и статусная блогерша, однако у нее нет времени на поиск отношений, поэтому она пришла за помощью. Женщина ищет сильного, успешного и авторитетного мужчину. Удастся ли Руслану и Елене построить прочные отношения?

Четвертый выпуск шоу «Одруження наосліп-6» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

1+1 отношения телешоу Даниэль Салем Одруження наосліп-6

Материалы по теме

Подаруй мені щастя: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 18.02.2020)
Сериалы

Подаруй мені щастя: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 18.02.2020)
У Евгения Кошевого появится новая напарница
Анонсы на ТВ

У Евгения Кошевого появится новая напарница
Говорит Украина: Дорога в ад: что делают с мужчинами в музыкальной комнате? (эфир от 18.02.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Дорога в ад: что делают с мужчинами в музыкальной комнате? (эфир от 18.02.2020)
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)
Телешоу

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Від пацанки до панянки-4: сразу пять участниц покинули проект в 1 выпуске от 17.02.2020

Від пацанки до панянки-4: сразу пять участниц покинули проект в 1 выпуске от 17.02.2020

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK