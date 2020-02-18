Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)

В четвертом выпуске проекта «Одруження наосліп-6»: Руслан – успешный и очень требовательный к себе мужчина, но еще больше он притязателен к женщинам. Мужчина работает стоматологом и владеет стоматологическими клиниками, однако он также успевает заниматься спортом и следить за своей внешностью. Руслан очень много работает, но он одинок. Мужчина ищет эстетически красивую и добрую женщину. Елена – успешная и статусная блогерша, однако у нее нет времени на поиск отношений, поэтому она пришла за помощью. Женщина ищет сильного, успешного и авторитетного мужчину. Удастся ли Руслану и Елене построить прочные отношения?