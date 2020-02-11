Одруження наосліп-6: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.02.2020)

11 февраля 2020 22:30 Юлия Крутиева
Одруження наосліп-6: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.02.2020)
пресс-служба канала 1+1

Во вторник, 11 февраля, на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп».

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В третьем выпуске проекта «Одруження наосліп-6» построить прочные отношения попытается пара с большой разницей в возрасте. 

Героиней программы станет Инна, учительница младших классов, 42-летняя мать 3-х детей, которая снова хочет быть счастливой в отношениях. Она была замужем в течение 17 лет, однако бросила мужа после его измены. Женщина ищет надежного, верного мужчину, который был бы опорой в семье. 

Эксперты программы - практикующий психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем - решили, что ей подойдет 31-летний Вадим. Мужчина построил свой бизнес, занимается недвижимостью и ищет женщину, которая была бы старше него. Три года Вадим был в отношениях, у него есть сын, однако из-за ревности семья не сложилась.

Третий выпуск шоу «Одруження наосліп-6» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

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1+1 отношения телешоу Даниэль Салем Одруження наосліп-6

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