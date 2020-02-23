Готовим вместе: масленица (эфир от 23.02.2020)

23 февраля 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе: масленица (эфир от 23.02.2020)
Готовим вместе: масленица (эфир от 23.02.2020)

23 февраля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе: 

В эту самую вкусную неделю года принято прощаться с зимой и зазывать в гости весну. Скоро все зацветет и заиграет яркими красками. Но зачем ждать, если уже сейчас можно разукрасить привычное меню любимыми масленичными блюдами: блинами, варениками и оладьями?

В меню этой программы: японские оладьи-суфле; вареники с говяжьей голяшкой, тушеной в томатном соусе и с брынзой; блинный торт с заварным кремом с халвой.

Новый выпуск проекта  Готовим вместе смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua,

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Масленица Готовим вместе телешоу Масленица 2020

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