Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.02.2020)

27 февраля 2020 22:25 Александр Кива
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.02.2020)

27 февраля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

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Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. 

 Темой прямого эфира станет волнующая Украину и весь мир эпидемия коронавируса.

От страха перед угрозой, которая распространяется из Китая, украинцев охватил вирус паники. Ситуацию осложнило и быстрое распространение коронавируса в Италии, где работает много украинцев. Готова ли Украина противостоять коронавирусу и как обезопасить себя - эти и другие вопросы ведущая «Право на владу» Наталья Мосейчук обсудит с экспертами и гостями студии.

К прямому эфиру ток-шоу присоединятся: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Итальянской Республике Евгений Перелыгин, главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, заведующий кафедрой инфекционных болезней НМУ Богомольца, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, врач-инфекционист Юрий Жигарев, глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. К разговору также присоединится Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая находится в Новых Санжарах.

Новый выпуск проекта Право на владу смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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