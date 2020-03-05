Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.03.2020)

5 марта 2020 22:30 Александр Кива
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.03.2020)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.03.2020)

5 марта на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

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Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. 

В прямом эфире ведущая программы Наталья Мосейчук с гостями студии обсудит горячую политическую тему недели - назначение нового главы украинского правительства и смену министров.

Как попал на должность главы Кабинета министров Украины еще недавно мало кому известный Денис Шмыгаль, кто они - новые министры, и какие первые шаги планируют сделать на своих должностях - на эти и другие волнующие общество вопросы будут искать ответы в «Право на владу».

К прямому эфиру ток-шоу присоединятся: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Украины Илья Емец, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, глава фракции партии ВО «Батьківщина» Юлия Тимошенко, сопредседатель депутатской фракции партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов, народный депутат от депутатской группы «За будущее» Игорь Палица, народный депутат от фракции «Голос» Юлия Клименко.

Новый выпуск проекта Право на владу смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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