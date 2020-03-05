Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.03.2020)

5 марта 2020 17:00 Юлия Крутиева
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.03.2020)
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.03.2020)
кадр из видео

5 марта на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 14 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.

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Смотрите в 14 выпуске программы «Дневник медиума»: сегодня к медиуму Анастасии обратилась жена украинского актера Дмитрия Ступки Полина. Она хочет узнать, что случилось с ее отцом. Он исчез более 13 лет назад, о нем нет ни вести – в том числе о его смерти. Поэтому единственная надежда – на помощь медиума.

Также Анастасия согласилась помочь девушке из парикмахерской. Несколько лет назад ее парень умер при весьма загадочных обстоятельствах. Полиция утверждала, что он покончил с собой, однако девушка отказывается в это верить.

Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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