Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.03.2020)
5 марта на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 14 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.
Также Анастасия согласилась помочь девушке из парикмахерской. Несколько лет назад ее парень умер при весьма загадочных обстоятельствах. Полиция утверждала, что он покончил с собой, однако девушка отказывается в это верить.
Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.