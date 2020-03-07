Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

7 марта 2020 22:00 Юлия Крутиева
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
instagram.com/kosadcha

В субботу, 7 марта, зрители увидят на 1+1 свежий выпуск нового сезона программы Светская жизнь.

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Ведущая программы «Світське життя» Катя Осадчая продолжает раскрывать все тайны богатых и знаменитых. Зрители вместе с ведущей попадут на главные события и интересные ивенты страны и мира, узнают откровенные ответы на острые вопросы Екатерины Осадчей, а также станут свидетелями громких журналистских расследований, которые откроют всю правду о звездах.   

Новый выпуск программы «Світське життя» смотрите в 23:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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1+1 личная жизнь звезд Катя Осадчая Светская жизнь Свiтське життя телешоу

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