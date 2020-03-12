Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.03.2020)

12 марта 2020 17:00 Юлия Крутиева
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.03.2020)
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.03.2020)
кадр из программы

12 марта на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 18 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.

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Смотрите в 17 выпуске программы «Дневник медиума»: Ирина – молодая девушка, которая обратилась к Анастасии, чтобы узнать причину смерти своего дедушки. Мужчина умер внезапно, врачи говорят, что это был сердечный приступ, но Ирине хотелось бы воссоздать события того дня и убедиться, что дедушке никто не причинил вреда.

Также к Анастасии за советом пришел известный телеведущий и певец Геннадий Витер. В его жизни уже некоторое время происходят неприятности – то что-то взорвется, то кто-то заболеет, то что-то сломается. И это систематически происходит накануне важных моментов – например, перед концертами. Вмешательство ли это мистических сил – выяснит Анастасия.

Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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