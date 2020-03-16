Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.03.2020)

16 марта 2020 17:00 Юлия Крутиева
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.03.2020)
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.03.2020)
пресс-служба

16 марта на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 20 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.

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Смотрите в 20 выпуске программы «Дневник медиума»: утром Анастасия пошла с дочкой на детскую площадку. Их покой нарушила женщина: она узнала медиума, поэтому попросила у нее помощи для своей дочери. Сначала Анастасия увидела обычную девочку, которая играла вместе с ее дочерью. Но потом заметила за ее спиной дух человека. Она поняла: разбираться таки есть с чем.

Также к Анастасии обратился Рустем. Он хотел связаться со своей умершей бабушкой, чтобы узнать историю ее кольца, а также спросить, где украшение сейчас. Такая просьба удивила и заинтриговала медиума.

Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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