Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.03.2020)
16 марта на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 20 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.
Также к Анастасии обратился Рустем. Он хотел связаться со своей умершей бабушкой, чтобы узнать историю ее кольца, а также спросить, где украшение сейчас. Такая просьба удивила и заинтриговала медиума.
Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.