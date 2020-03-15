Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

В воскресенье, 15 марта, на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел пятый выпуск 15 сезона остросоциального проекта «Один за всех».

В этом выпуске ведущий Михаил Присяжнюк с командой профессиональных экспертов попытаются разобраться в трагической истории – тело 18-летней Насти родственники обнаружили в 20-метровом колодце на собственном дворе. Главный подозреваемый в деле – жених погибшей…

Мать 22-летнего парня не верит, что ее сын способен на такую жестокость. Кроме того, по словам женщины, он невероятно любил девушку. В деле есть еще один интересный факт – по словам подруги погибшей, в день смерти Настя планировала встречу с другим парнем – Владом. Может ли он быть причастным к трагедии?

Действительно ли преступник до сих пор на свободе? Кто и за что мог так жестоко расправиться над девушкой? Какими будут результата теста Владислава на детекторе лжи? И удастся ли найти виновного?

Новый выпуск проекта «Один за всех» смотрите в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.