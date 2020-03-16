Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 16.03.2020

16 марта 2020 23:02 Александр Кива
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 16.03.2020
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 16.03.2020

16 марта на канале 1+1 вышел новый выпуск программы Гроші.

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Сегодня, 16 марта, в 22:45 зрителей канала «1+1» ждет очередной выпуск программы журналистских расследований «Гроші». В новом выпуске журналисты «Грошей» продолжат разоблачать взяточников и придавать огласке факты о чиновниках и политиках, которые злоупотребляют служебным положением.

Одной из тем программы станет жизнь страны в условиях карантина. В связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции в Украине отменяют массовые мероприятия, закрываются кафе и рестораны, театры и кино, переносятся концерты. Из-за коронавируса и обвала рынков мировой бизнес ежедневно теряет миллиарды. «Гроші» пообщаются с украинскими предпринимателями и узнают, какие финансовые убытки они уже понесли, и что в такой ситуации ждать от государства. Журналисты проанализируют ситуацию и выяснят, как коронавирус повлияет не только на украинскую, но и мировую экономику. А также расскажут, какие последствия пандемии почувствуют на себе кошельки украинцев.

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Кроме того, «Гроші» покажут зрителям оптимистический и пессимистический сценарий курса доллара в Украине. Журналисты программы узнают, что именно произошло с курсом в Украине, и как это отражается на иностранных инвестициях. Что думают украинцы о ситуации на валютном рынке и готова ли наша страна к самому опасному финансовому шторму последнего десятилетия - смотрите в программе «Гроші» с ведущим Александром Преподобным сегодня в 22:45 на телеканале «1 + 1» и сразу после эфира на нашем сайте tv.ua.

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