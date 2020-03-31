Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 30.03.2020

31 марта 2020 10:00 Александр Кива
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 30.03.2020
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 30.03.2020

30 марта на канале 1+1 вышел новый выпуск программы Гроші.

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30 марта зрителей канала «1+1» ждет очередной выпуск программы журналистских расследований «Гроші».

Одной из основных тем выпуска станет ситуация в добывающей и перерабатывающей промышленности Украины.

Украинская экономика держится на нескольких «китах» - металлургия, добывающая промышленность, сельское хозяйство и сфера «айти». Они обеспечивают приход в страну иностранной валюты, налоговые поступления и создают тысячи рабочих мест. И сейчас все эти отрасли - под ударом. «Гроші» расскажут, что будет с украинской промышленностью в условиях введения чрезвычайной ситуации, и какие потери ее ждут в случае введения чрезвычайного положения.

Журналисты программы покажут, как в условиях карантина функционирует один из промышленных украинских заводов. И какие угрозы в связи с введением карантина могут ждать его работников. «Гроші» вместе с опытными экспертами разберутся, произойдет ли в Украине коллапс тяжелой промышленности, и какими могут быть его последствия. А также сделают прогноз, что будет с ценами и зарплатами украинцев.

Кроме того, в новом выпуске зрители узнают, кто и каким образом зарабатывал средства на украино-польской границе при возвращении наших граждан домой. А также в каких условиях лечатся украинские депутаты, которые заболели коронавирусом - смотрите в программе «Гроші» с ведущим Александром Преподобным онлайн на нашем сайте tv.ua.

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