Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 06.04.2020

6 апреля на канале 1+1 вышел новый выпуск программы Гроші.

6 апреля в 22:45 зрителей канала «1+1» ждет новый выпуск программы журналистских расследований «Гроші». Сегодня «Гроші» будут разбираться, сколько заболевшие на коронавирус украинцы тратят средств на лечение, как на карантине подпольно работают парикмахерские и салоны красоты, и когда ждать очередного роста цен на продукты питания.

Сегодня в Украине зарегистрировано почти полторы тысячи зараженных коронавирусом. Для всех больных государство обещает бесплатное лечение, которое предусмотрено и в Конституции. Но за чей счет самом деле лечат украинцев и сколько это стоит – узнают «Гроші». Журналисты программы пообщаются с украинцами, заболевшими на коронавирус. В откровенных комментариях они расскажут, какие лекарства приходилось покупать за свой счет, сколько всего денег ушло на лечение, а также почему иногда у пациентов с COVID-19 лечение в частных столичных клиниках стоит дешевле, чем в коммунальных больницах в регионах.

Еще одной темой программы станет «подпольная» работа бизнеса во время карантина. «Гроші» покажут, как в Киеве, несмотря на запрет и карантин, до сих пор работают салоны красоты, кафе и парикмахерские. Кроме индустрии красоты, журналисты отправятся и на проверку религиозных учреждений - монастырей и церквей.

Также в новом выпуске «Гроші» посчитают, сколько стоит сегодня «борщевой набор». Какие продукты и насколько подорожали за период карантина, а также каков прогноз по росту цен дают эксперты - смотрите в программе «Гроші» с ведущим Александром Преподобным онлайн на нашем сайте tv.ua.