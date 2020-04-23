Ревизор. Карантин: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2020)

В четверг, 23 апреля, на Новом канале и на нашем сайте TV.UA состоялся показ 2 спецвыпуска проекта «Ревизор. Карантин».

Съемочная группа «Ревизор. Карантин» , надев маски, бахилы, резиновые перчатки и очки, отправилась на локации Киева. Юлия Панкова была шокирована увиденным в заведениях, работающих во время карантина.

Во 2 выпуске программы "Ревизор. Карантин" в Киеве съемочной группе удалось попасть за прилавок одного из столичных гастрономов, проверить доставку суши и АЗС.

2 спецвыпуск программы «Ревизор. Карантин» смотрите в 18:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски программы «Ревизор. Карантин» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.