Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.04.2020)

23 апреля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной.

Темой прямого эфира станет продлении карантина в Украине до 11 мая и экономическая стратегия выхода Украины из карантина.

Ведущая ток-шок Наталья Мосейчук вместе с гостями и экспертами обсудят, почему в Украине продлили карантин, что ждет украинскую экономику после вынужденной паузы продолжительностью в два месяца, а также какие слабые места в украинской медицине обнаружила пандемия, и можно ли их ликвидировать.

Кроме того, в студии «Право на владу» будут искать ответы и на другие волнующие вопросы: можно ли предотвратить следующую возможную волну распространения коронавируса осенью, и безопасны ли препараты, которые позволили использовать в Украине для лечения Covid-19.

В связи с карантинными мерами в очередной раз все гости студии присоединятся к эфиру по Skype-связи.

В программе примут участие: заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин, бизнесмен, владелец сети магазинов медицинского оборудования Алексей Давыденко, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко, председатель Кременецкого районного совета Владимир Стефанский, председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Напомним, что по-прежнему на период карантина все прямые эфиры «Право на владу» проходят без зрителей в зале.

Новый выпуск проекта Право на владу от 23.04.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.