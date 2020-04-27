Супермама: смотреть онлайн 13 выпуск (эфир от 27.04.2020)

27 апреля на канале СТБ вышел 13 выпуск шоу Супермама.

Смотрите в 13 выпуске шоу Супермама

Кате 36 лет, и она профессиональная скрипачка. Женщина успевает совмещать концертную деятельность и воспитание троих детей. Старшему сыну Ратмиру 8 лет, а дочкам-близняшкам 3 года. Катя и ее муж не планировали становиться многодетными родителями. Они решили завести второго ребенка, а природа преподнесла им сюрприз в виде очаровательных идентичных девочек-двойняшек. Катя считает, что быть матерью близнецов очень сложно, ведь за ними нужен глаз да глаз. А что по этому поводу думает мать тройняшек Аня

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