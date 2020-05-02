Рассмеши комика: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
2 мая 2020 18:30
Юлия Крутиева
Рассмеши комика: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
пресс-служба
2 мая на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 выпуск нового сезона юмористического проекта «Рассмеши комика».
В новом выпуске шоу «Рассмеши комика»
за смех судей будет бороться команда из столицы Украины. Чтобы помочь благотворительному сезону собрать средства для Киева, в шоу приняли участие актер Дмитрий Ступка, стендап-комик Максим Коновал, участники "Лиги смеха" из команды "Олег Вояж" и другие юмористы. Все они шутили для того, чтобы в столице появился коворкинг для активистов и общественных организаций, которые бесплатно смогут проводить в нем свои мероприятия для уязвимых групп населения или работать в коворкинге над другим добрым делом. Ремонт помещения стоит 140 тысяч гривен, которые и попытаются заработать киевские комики.
Новый выпуск проекта «Рассмеши комика» смотрите в 18:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.