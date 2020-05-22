Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.05.2020)

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.05.2020)

21 мая на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной.

Темой сегодняшнего прямого эфира ток-шоу «Право на владу» будет так называемый американский след. Украину и США вновь связал политический скандал из-за так называемых «пленлок Деркача», в которых нардеп обнародовал фрагменты разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена.

В дискуссии планируют принять участие: народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов, народный депутат группы «За майбутнє» Игорь Палица.

Также к разговору присоединятся президент Грузии (2004-2013), председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, чрезвычайный и полномочный посол Украины, первый заместитель министра иностранных дел Украины (1998-2001), (2003-2004) Александр Чалый, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине (2003-2006), директор Евразийского центра «Атлантического совета» Джон Хербст, политический консультант, сотрудник Посольства Украины в США (2015-2016) Андрей Телиженко.

Напомним, что по-прежнему на период карантина все прямые эфиры «Право на владу» проходят без зрителей в зале.

Новый выпуск проекта Право на владу от 21.05.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.