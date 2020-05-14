Ревизор. Карантин: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2020)
В четверг, 14 мая, на Новом канале и на нашем сайте TV.UA состоялся показ 5 спецвыпуска проекта «Ревизор. Карантин».
В 5 выпуске программы "Ревизор. Карантин" в Киеве съемочной группе удалось проверить ЕКО маркет, McDonald's и Good Wine.
5 спецвыпуск программы «Ревизор. Карантин» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски программы «Ревизор. Карантин» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.
Ревизор. Карантин. Проверка Good Wine. Не вошло в эфир!