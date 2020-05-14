Ревизор. Карантин: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2020)

14 мая 2020 17:00 Юлия Крутиева
Ревизор. Карантин: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2020)
Ревизор. Карантин: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2020)
пресс-служба Нового канала

В четверг, 14 мая, на Новом канале и на нашем сайте TV.UA состоялся показ 5 спецвыпуска проекта «Ревизор. Карантин».

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Съемочная группа «Ревизор. Карантин», надев маски, бахилы, резиновые перчатки и очки, отправилась на локации Киева. Юлия Панкова была шокирована увиденным в заведениях, работающих во время карантина.

В 5 выпуске программы "Ревизор. Карантин" в Киеве съемочной группе удалось проверить ЕКО маркет, McDonald's и Good Wine.

5 спецвыпуск программы «Ревизор. Карантин» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски программы «Ревизор. Карантин» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Ревизор. Карантин. Проверка Good Wine. Не вошло в эфир!

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