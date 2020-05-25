Супермама: смотреть онлайн 29 выпуск (эфир от 25.05.2020)

25 мая на канале СТБ вышел 29 выпуск шоу Супермама онлайн.

Смотрите в 29 выпуске шоу Супермама

Оксана признается, что хорошо чувствует людей, она часто медитирует и заряжается энергией Солнца, живет в гармонии не только с супругом и тремя сыновьями, но и со всей Планетой. Дети в их семье развиваются в самых различных направлениях, в том числе – энергетическом. В их доме нет жесткой дисциплины, обо всем стараются спокойно договариваться. Но действуют ли такие методы на сыновей?

29 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

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