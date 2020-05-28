Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.05.2020)

28 мая на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной.

Темой прямого эфира станет кризис в украинской энергетике и поиск путей его решения.

Во время прямого эфира «Право на владу» ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук вместе с гостями студии будет искать ответы на вопросы, подорожает ли электроэнергия в этом году для обычных потребителей и промышленности в условиях остановки трети атомных энергоблоков, и когда большая часть тех, которые работает, на требование государства ограничили производство электроэнергии.

В программе примут участие: народный депутат от фракции «Слуга народа», председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос, народный депутат 8-го созыва, соучредитель общественного движения «Свои» Виктория Войцицкая, и.о. президента ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, бывший министр топлива и энергетики Украины, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, председатель Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко, секретарь Варашского городского совета Александр Мензул, владелец Консорциума Сатурн исполнительный партнер Energy Investment Fund член Energy Club Александр Павловский, народный депутат от фракции ВО «Батьківщина», министр по вопросам ЖКХ (2007-2010) Алексей Кучеренко, соучредитель Украинского института будущего, директор программы «международная и внутренняя политика» Юрий Романенко, народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский,

Напомним, что по-прежнему на период карантина все прямые эфиры «Право на владу» проходят без зрителей в зале.

Новый выпуск проекта Право на владу от 28.05.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.