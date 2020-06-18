Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.06.2020)

18 июня 2020 21:40 Юлия Крутиева
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.06.2020)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.06.2020)
пресс-служба канала 1+1

18 июня на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

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Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. Темой программы станет очередное продолжение карантина и ситуация в сфере образования с возможной отменой ВНО.

Правительство продлило карантин до 31 июля, а количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет каждый день. Однако, многие все больше пренебрегают безопасностью и даже верят в то, что эпидемии вообще не существует. Почему украинцы потеряли бдительность, отражает ли медицинская статистика реальность, и кто массово распространяет в соцсетях конспирологические фейки о коронавирусе - «Право на владу» традиционно будет искать ответы на все актуальные вопросы о мировой пандемии.

Кроме того, во время прямого эфира ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук вместе с гостями обсудит и другие резонансные темы последней недели: что будет с внешним независимым оцениванием в Украине, и смогут ли украинцы улететь в отпуск этим летом.

В программе примут участие: Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель Министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, народный депутат от фракции партии "Голос", бывший заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина, врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен, владелец сети магазинов медицинского оборудования Алексей Давыденко, городской голова Львова Андрей Садовый, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юрий Костюк, инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне.

Новый выпуск проекта Право на владу от 18.06.2020 смотрите в 21:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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